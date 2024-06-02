Bursa'da 24 kiloluk yayın balığı yakalandı

İnegöl ilçesi Boğazköy Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden İsmail Polat ile Ahmet Kaan Bahadır, oltalarına takılan balığın ağırlığı karşısında önce panik oldu. Balığı kaçırmamak için uğraş veren 2 arkadaş, ardından kıyıya çıkardıkları balığın büyüklüğü karşısında mutluluk yaşadı. Balık tutkunu 2 arkadaşın o anları cep telefonu kamerasına yansırken, tuttukları yayın balığının 24 kilo ağırlığında, 165 santimetre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel