Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı düzenlendi

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Bursa'nın sahip olduğu bütün bu özellikleriyle yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti sancağını başarı ile taşıyacağına gönülden inanıyorum. Bizler de 2022 yılı boyunca yapılacak kültür ve sanat etkinliklerinde Bursa'ya destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da resmi açılış programı düzenlendi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Ersoy, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı da açılış töreniyle eş zamanlı olarak kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Nevruzun baharı, yaşama sevincini, arınmayı, yenilenmeyi simgelediğini dile getiren Ersoy, "Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Törenlerini tam da dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörüyü anlamlandıran bugünlerde gerçekleştirmenin, ortak değerlerimize sahip çıkmanın önemli bir adımı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle, Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde son derece köklü ve zengin bir geçmişi olan Nevruz Bayramı'nızı tebrik ediyor, ülkelerimize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bursa'nın medeniyetler diyarı olduğunu ve kültür başkenti ilan edildiğini hatırlatan Ersoy, şöyle konuştu:

" Bursa, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle, Türk kültürünü ve mimarisini yansıtan güzide şehirlerimizdendir. Bursa ilimiz kültürel mirasının zenginliği ile ayrıcalıklı bir noktadadır. Zanaat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girmiş, UNESCO Dünya Miras Listesinde kayıtlı Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Hüdevandigar Külliyesi, Sultan 1'inci Beyazıd Külliyesi, Çelebi Mehmed Külliyesi, Sultan 2'inci Murad Külliyesi ve Cumalıkızık Köyü olmak üzere paha biçilemez unsurlara ev sahipliği yapmaktadır. Bursa'nın sahip olduğu bütün bu özellikleriyle yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti sancağını başarı ile taşıyacağına gönülden inanıyorum. Bizler de 2022 yılı boyunca yapılacak kültür ve sanat etkinliklerinde Bursa'ya destek olmaya devam edeceğiz.

Bütün bir yıl boyunca şahit olacağımız çok sayıdaki kültür ve sanat etkinliklerinden ilki olan bu önemli gecede Türk Dünyasının her köşesinden gelerek bu muhteşem gösteriyi mümkün kılan tüm kıymetli sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

-"Bizim ecdadımız arkasında köprüler bıraktı, sebiller bıraktı, camiler, medreseler, külliyeler bıraktı"

TÜRKSOY bünyesinde yürütülen çalışmaları çok değerli bulduklarını belirten Ersoy, dünyanın içinden geçtiği zor süreçte, savaşların, işgallerin, milyonlarca insanın kendi vatanını terk etmek zorunda kaldığı bir dönemde yürüttükleri ortak çalışmaların çok daha derin bir anlam taşıdığını kaydetti.

İnsanlığın, adaleti ve merhameti her şeyin üzerinde tutan Türk dünyasının sözüne daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirte Ersoy, şunları aktardı:

"Unutmamalıyız ki dünyanın bir kısmı tarihin en karmaşık dönemlerini yaşarken altın çağ bizim medeniyet havzamızda yaşanıyordu. Eserleriyle çağları aşan bir etkiye sahip olan düşünürler, bilimsel ve sanatsal çalışmalara yön veren isimler bu topraklarda yetiştiler. Dini ilimlerin yanı sıra, felsefe, matematik, astronomi, tıp ve coğrafya başta olmak üzere daha birçok farklı alanda bu coğrafyada ortaya konan eserler dünyanın dört bir yanında karşılık bulmuşlardır. Bilimsel alanda yapılan çalışmaların yanında medeniyetimizin taşıyıcısı olan devletler eliyle insanlığın barışı ve huzur temin edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği gibi, 'Bizim ecdadımız arkasında sömürü ve zulüm bırakmadı.' Tam tersine bizim ecdadımız arkasında köprüler bıraktı, sebiller bıraktı, camiler, medreseler, külliyeler bıraktı. Bizim ecdadımız arkasında kan deryaları değil, mürekkeple inşa edilmiş bir medeniyet bıraktı."

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının Bursa'ya ve Türk dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan Ersoy, "İlişkilerimizin güçlenmesi, kardeşlik hukukunun gereği olarak ortak hareket etmemiz ve yeni açılımlar geliştirmemiz bugüne ve geleceğe güvenle bakmamızın teminatı olmuştur. Kültürel alanda ortaya koyduğumuz perspektif Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin gelişmesine çok büyük bir katkı sağlamaktadır." dedi.