Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Bursa'dan evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Huzur Mahallesi 17. Sokak'ta bir evde yaşayan A.E. (2) henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki pencereden beton zemine düştü.

Çocuğun ağlama seslerini duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.