Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuk Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2'nci kattan merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Millet Sokak'ta ikinci kattaki annesiyle beraber yaşadıkları evlerinin merdivenlerine çıkan 2 yaşındaki erkek çocuğu, merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.