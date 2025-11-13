Haberler

Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuğun Gözünü Kaybetmesine Neden Olan Torpil Fırından Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Alpaslan Y.'nin sağ gözündeki görme yetisini kaybetmesine neden olan torpilin fırından alındığı öğrenildi. Ailesi, fırıncıyı daha önce uyardıklarını ancak dikkate alınmadıklarını belirtti.

1) BURSA'DA, 2 YAŞINDAKİ ALPASLAN'IN GÖRME YETİSİNİ KAYBETMESİNE NEDEN OLAN TORPİL, FIRINDAN ALINMIŞ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta ateşlenen ve Alpaslan Y.'nin (2) sağ gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan torpilin, fırından alındığı ortaya çıktı. Alpaslan Y.'nin babası Evren Y., fırıncıdan şikayetçi olduğunu belirterek, "O fırını daha önce uyarmıştım. Beni ciddiye almadı. Şimdi yavrum gözünü kaybetti" dedi.

Olay, 10 Kasım'da saat 15.30 sıralarında, Huzur Mahallesi 39'uncu Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde oturan Alpaslan Y., sokakta oyun oynayan çocukların patlattığı torpilin sağ gözüne isabet etmesiyle yaralandı. Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Alpaslan Y.'ye, ilk müdahale yapıldı. Ardından ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Alpaslan Y.'nin, sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi. Alpaslan Y., buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı.

'OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE FIRINCIYA SATMASIN DİYE YALVARMIŞTIM'

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Satışı, av malzemeleri satan dükkanlar haricinde yasak olan ve ayrıca 18 yaşından küçüklere de satış yapmanın yasak olduğu torpilin ise mahallenin fırınından alındığı öğrenildi. Oğlunun artık göremeyeceğini söyleyen Evren Y., fırıncıyı daha önce uyardığını belirterek, "Yavrumun gözünü kaybetmesine neden olan torpili çocuklar fırından satın aldılar. Olaydan 1 hafta önce fırıncıya satmasın diye yalvarmıştım, 'Yanlış yapıyorsun' diyerek. Çocuklarımıza maytap, pat pat, mantar tabancası satıyor. Beni ciddiye almadı. Şimdi ise yavrum gözünü kaybetti. Fırıncı hala çalışıyor ve hiçbir gözaltı olmadı. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

'PARA UĞRUNA ÇOCUKLARIN HAYATIYLA OYNUYOR'

Fırıncının çocukların hayatıyla oynadığını söyleyen Alpaslan'ın amcası Z.Y. de "Mahallemizdeki fırın, çocukların zarar görebileceği bütün yasaklı maddeleri satıyor. Kanserojen maddeler satıyor. Biz kendisini sürekli uyarıyoruz. Herhangi bir kapatma veya başka bir durum olmadı. Hala çalışıyor. Çocuklar fırından gidip almışlar torpili ve patlatmışlar. Yeğenim o fırının sattığı torpil yüzünden sağ gözünden oldu. Para uğruna çocukların hayatlarıyla oynuyorö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.