Bursa'da 2 üniversite adayını sınav salonuna motosikletli jandarma yetiştirdi
AA - Sergen Sezgin - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalma telaşı yaşayan 2 adaya jandarma ekipleri yardımcı oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalma telaşı yaşayan 2 adaya jandarma ekipleri yardımcı oldu.
Temel Yeterlilik Testi (TYT), İnegöl'deki Hacı Sevim Yıldız Mesleki Kampüsü'nde de uygulandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geç kalma riski olan 2 adayı sınava girecekleri salona götürdü.
İnegöl Jandarma Motosikletli Asayiş Timi, adayları kapıların kapanmasından önce sınav salonlarının bulunduğu binalara ulaştırarak sınava girmelerini sağladı.
AA / Sergen Sezgin - Güncel