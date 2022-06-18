Bursa'da 2 üniversite adayını sınav salonuna motosikletli jandarma yetiştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da 2 üniversite adayını sınav salonuna motosikletli jandarma yetiştirdi

AA - Sergen Sezgin - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da 2 üniversite adayını sınav salonuna motosikletli jandarma yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalma telaşı yaşayan 2 adaya jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalma telaşı yaşayan 2 adaya jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), İnegöl'deki Hacı Sevim Yıldız Mesleki Kampüsü'nde de uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geç kalma riski olan 2 adayı sınava girecekleri salona götürdü.

İnegöl Jandarma Motosikletli Asayiş Timi, adayları kapıların kapanmasından önce sınav salonlarının bulunduğu binalara ulaştırarak sınava girmelerini sağladı.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Jandarma İnegöl Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title