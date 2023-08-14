Bursa'da 2 Katlı Binanın Çatı Katı Alevlere Teslim Oldu

Bursa'da iki katlı bir binanın teras kısmı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kameralara yansıdı. Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

BURSA - Bursa'da iki katlı bir binanın teras kısmı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kameralara yansıdı.

Yangın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın teras kısmında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı komple sararken, yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de göründü. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle başlayan müdahale yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası kontrol altına alındı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan yangın ise kameralara yansıdı.

Polis olayla iliğini tahkikat başlattı.

Öte yandan, yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.