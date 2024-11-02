Bursa'da 2 Gün Haber Alınamayan Böbrek Nakilli Birey Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce böbrek nakli olan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G. (37), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G., evine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Özcan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özcan G.'nin cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan Özcan G.'nin, 2 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.