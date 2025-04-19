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Bursa'da 2 Bin 425 Kişiye Trafik Eğitimi

Bursa'da 2 Bin 425 Kişiye Trafik Eğitimi
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Bursa'da trafik ve otoyol jandarması ekipleri, 2 bin 425 kişiye emniyet kemerinin önemi ve temel trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim verdi. Mobil eğitim tırı ve simülasyon aracı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Bursa'da trafik ve otoyol jandarması ekipleri 2 bin 425 kişiye temel trafik kuralları ve trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine yönelik uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Kent Meydanı'na getirilen mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile katılımcılara uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Simülasyon aracının içerisinde uygulamalı olarak 887'si öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 425 kişiye temel trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Etkinlik sonunda jandarma ekiplerince öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, geleceğin sürücüleri olan çocuklara yönelik trafik güvenliği eğitimlerinin artarak devam edeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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