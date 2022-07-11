Bursa'da 2 asırlık gelenek: Kesilen kurbanların derisini giyip, insanları korkuttular

BURSA'da, her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyip köylüleri korkutma geleneği, bu yıl da devam etti. Ellerinde balta ve hayvan boynuzlarıyla meydanda toplanan kalabalığı korkutma geleneğinin yaklaşık 200 yıldır sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yaklaşık 200 yıllık gelenek, Şehriman köyü sakinleri tarafından devam ettiriliyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, kestikleri hayvanların derilerini giyen köy halkı, yüzlerine maske geçirip, meydanında toplanan kalabalığı korkutuyor. Osmanlı ordusunda 'Deli' adı verilen, savaşlarda üstün cesaret göstererek düşman askerini korkutmak için Alabaş kılığına giren süvarileri temsilen köylüler, yıllardır geleneği yaşatıyor. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyen köy halkı, ellerinde balta ve hayvan boynuzuyla meydanda toplanan köylülerin arasına girerek, herkesi tek tek korkutuyor.