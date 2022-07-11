Bursa'da 2 asırlık gelenek: Kesilen kurbanların derisini giyip, insanları korkuttular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da 2 asırlık gelenek: Kesilen kurbanların derisini giyip, insanları korkuttular

Demirören Haber Ajansı - Semih Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da 2 asırlık gelenek: Kesilen kurbanların derisini giyip, insanları korkuttular

BURSA'da, her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyip köylüleri korkutma geleneği, bu yıl da devam etti.

BURSA'da, her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyip köylüleri korkutma geleneği, bu yıl da devam etti. Ellerinde balta ve hayvan boynuzlarıyla meydanda toplanan kalabalığı korkutma geleneğinin yaklaşık 200 yıldır sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yaklaşık 200 yıllık gelenek, Şehriman köyü sakinleri tarafından devam ettiriliyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, kestikleri hayvanların derilerini giyen köy halkı, yüzlerine maske geçirip, meydanında toplanan kalabalığı korkutuyor. Osmanlı ordusunda 'Deli' adı verilen, savaşlarda üstün cesaret göstererek düşman askerini korkutmak için Alabaş kılığına giren süvarileri temsilen köylüler, yıllardır geleneği yaşatıyor. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyen köy halkı, ellerinde balta ve hayvan boynuzuyla meydanda toplanan köylülerin arasına girerek, herkesi tek tek korkutuyor.


Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Kurban Bayramı Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title