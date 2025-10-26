Haberler

Bursa'da 2.500 Dolar Değeri Çanta Çalındı

İnegöl'de bir iş insanının düşürdüğü içinde 2.500 dolar bulunan çanta, güvenlik kamerasına yansıyan anlarla birlikte kayıplara karıştı. Olaydan sonra iş insanı şikayetçi oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir iş insanın önünde düşürdüğü, içinde 2 bin 500 dolar bulunan çantayı alan kadın kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Anafartalar Caddesi üzerinde park halindeki otomobilinin yanına gelen iş insanı S.G., içinde 2 bin 500 dolar ile çek koçanı bulunan çantasını aracının üzerine koydu. Otomobiline binen S.G.'nin aracın üzerinde unutarak hareket etmesiyle çanta caddeye düştü. İddiaya göre bir kişi, yolda bulduğu çantayı alıp yol kenarında bulunan spor aletlerinin üzerine koydu. Çantasının yanında olmadığını fark eden S.G., geri dönüp, olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çantasının çalındığını gördü. Görüntülerde, bebek arabasıyla yürüyen bir kadının spor aletine asılı olan çantayı fark edip geri dönerek aldığı görüldü.

S.G., bunun üzerine polis merkezine gidip şikayetçi olurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
