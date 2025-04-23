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Bursa'da 2,3 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Bursa'da 2,3 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, M.K. isimli şahsın ev, iş yeri, depo ve aracında yaklaşık 2,3 milyon lira değerinde kaçak tütün ve ekipmanları ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işleme tabi tutulacak.

BURSA'da ev, iş yeri, depo ve aracında yaklaşık 2,3 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirilen M.K. (44), gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kıyılmış kaçak tütün sattığı öne sürülen M.K. ile ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. KOM ekipleri, dün Yıldırım ilçesinde oturan M.K.'ye ait ev, iş yeri, depo ve aracında yaptığı aramalarda, piyasa değeri 2,3 milyon lira olduğu belirtilen bandrolsüz 1973 kilo kıyılmış kaçak tütün, 160 bin makaron, 246 bin 200 sigara filtresi, 600 kilo nargile kömürü ile 850 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.K., ifadesinin ardından, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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