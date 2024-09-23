Bursa'da 195 Bin Liralık Cep Telefonu Hırsızlığı: İki Çocuk Yakalandı

BURSA'da girdikleri mağazadan 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu çalıp, kaçan 3 şüpheliden Y.K. (13) ile H.F. (12) yakalandı.

Osmangazi ilçesindeki bir telefon mağazasına 20 Eylül'de saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk, 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı. 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 şüphelinin de etrafta gözlem yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sorumlusunun ihbarı sonrası adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelilerden Y.K. ile H.F.'yi çaldıkları 3 cep telefonu ile yakaladı. Cep telefonları mağazaya teslim edilirken, 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.