Bursa'da 175 Kadın, Atatürk'ü Anmak İçin Özel Konser Verecek

BURSA'da hiç müzik eğitimi almamış, yaşları 40 ile 80 arasında değişen 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde, söz ve müziği, koro şefi Dr. Aysel Gürel'e ait olan şarkıyı seslendirecek. Ulu Önder, sevdiği şarkılarla da anılacak. Ancak bu kez şarkıları koro üyeleri değil, Bursalı kadınlar seslendirecek.

Veteriner Mikrobiyoloji Doktoru Aysel Gürel'in, 2005 yılında 20 kadınla kurduğu Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 20 yılda 175 üyeye ulaştı. Yaşları 40 ile 80 arasında değişen, hiç müzik eğitimi almamış, çeşitli meslek gruplarındaki kadınlardan ve ev hanımlarından oluşan koro, yıllar içerisinde müzik alanında kendilerini geliştirdi. Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, dillere pelesenk olan Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve popüler şarkıların yanı sıra yabancı dildeki şarkılar ve marşlar ile repertuvarlarını genişletti. Sadece şarkı söylemekle kalmayan dernek üyeleri, kendi diktikleri kostümlerle aldıkları sahnelerle de gözlere de hitap etti.

ATA'NIN SEVDİĞİ ŞARKILARI DA SESLENDİRECEKLER

20 yılda 11 ülke ve onlarca şehirde konser veren Nilüfer Kadın Korosu Derneği, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde de söz ve müziği, koro şefi Dr. Aysel Gürel'e ait olan şarkıyı seslendirecek. Koro üyeleri, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti, "Saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe'de, gözlerini yumdu o sessizlikte. Kadın, erkek, çoluk çocuk gözyaşı içinde. 10 Kasım'da hüzün çöktü tüm Türkiye'me. Bütün dünya hep birlikte naaşı önünde selam durur Atatürk'e, saygı, sevgiyle. Eserin hep yaşayacak güzel ülkemde. Anıyoruz onu, hep, rahmet, özlemle. Bedeni yok olsa da o kalbimizde. Anıyoruz onu hep, saygı, minnetle" sözleriyle dile getirdi. Ayrıca Ulu Önder, sevdiği şarkılarla anılacak. Ancak bu kez şarkıları koro üyeleri değil, Bursalı kadınlar seslendirecek.

'SÖZ VE MÜZİĞİ BANA AİT ŞARKIYI SESLENDİRECEĞİZ'

Atatürk'ü, ölüm yıl dönümünde düzenleyecekleri özel konserle anacaklarını söyleyen Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında saygı ve özemle anıyoruz. Koromuzla birlikte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için sözü ve müziği bana ait şarkıyı seslendireceğiz. Sahnemizde ise Atatürk'ün sevdiği şarkıların yazılı olduğu tahta olacak. Gelen misafirlerimiz de oradan bakarak bize eşlik edecek" dedi.

'MASRAFLARINI MUTFAK PARASINDAN KARŞILIYORLAR'

Verdikleri konserlerle kendilerini müzik alanında geliştirme imkanı bulan dernek üyelerinin, toplumsal farkındalık projeleri kapsamında sahne alarak, konserlerinden elde ettikleri gelirleri de derneklere bağışladığını söyleyen Gürel, konserler için yapmış oldukları yurt dışı seyahatlerinin masraflarını ise mutfak paralarından artırarak karşıladıklarını belirtti. Gürel, "Kendi imkanlarımızla birtakım işler yapmaya çalıştık. Koromuza yeni katılan ve ilk defa müzik söyleyen hanımların ekonomik durumları iyi olmayabiliyor. Yapmış olduğumuz yurt dışı gezilerini de hanımlarımız mutfak parasından karşılıyor" diye konuştu.