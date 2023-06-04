Bursa'da 17 yaşındaki gencin vurulma anı güvenlik kamerasında

Bursa'da camii avlusunda sohbet eden gençlerden biri arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

17 yaşındaki gencin vurulma anı ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da camii avlusunda sohbet etmek için buluştuğu arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yaşanan ana ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen yanı yaş grubu arkadaşlar, sohbet etmeye başladı. Bu esnada S.Ç. (17), belinden çıkardığı tabancayla oynarken, biranda ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.'nin göğsüne isabet etti. Biranda ne olduğunu anlayamayan Utku S., göğsünü tuttuktan sonra ayağa kalktı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, Utku S., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Yaşanan anlara ait ise güvenlik kamerası ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan arkadaşı ise polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.