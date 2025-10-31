Bursa'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere kalacak yer temin ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi'de bir iş yerinde düzensiz göçmenlerin, kalacak yer temin edilerek kayıt dışı çalıştırıldığını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 17 düzensiz göçmen ile bu kişilere kalacak yer temin eden 2 iş yeri sahibi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.