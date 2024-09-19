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Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezasıyle Aranan Firari Yakalandı

Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezasıyle Aranan Firari Yakalandı
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Mustafakemalpaşa'da, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Bursa'da, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca, aranan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.B. (36) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen E.A, daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Mustafakemalpaşa Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Güncel Hukuk bursa Suç

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