Bursa'da "15'liler Saygı Alayı" oluşturuldu

ÇANAKKALE (AA) - Bursa'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, "15'liler Saygı Alayı" gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, savaş döneminde öğrencilerini Çanakkale'ye gönderdiği için mezun veremeyen okullardan Bursa Erkek Lisesi ve Kültür Akademisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, askeri giysili öğrenciler, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde kortej yürüyüşü yaptı.

Kapalı Çarşı'dan geçerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binası önüne gelen alay, burada ellerindeki Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim'i öperek, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'e teslim etti.

Daha sonra öğrenciler, İbrahimpaşa Kültür Merkezinde "Çanakkale Savaşlarında Bursa ile Yenişehirli Kahraman Müstecip Onbaşı'nın Rolü ve Önemi" başlıklı semineri dinledi.

Ardından Yenişehir ilçesine giden öğrenciler, Orhaniye köyünde Müstecip Onbaşı kabrini ziyaret etti ve kortej yürüyüşüne katıldı.

"15'liler Saygı Alayı", duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.