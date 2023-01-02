15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 15 kişi tedavi altına alındı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 15 kişi tedavi altına alındı. Ovaakça Mahallesi'nde bir evde akşam yemeğinin ardından misafirler ve ev sakinleri mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çevredeki hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınan ve sağlık durumları iyi olan 15 kişinin yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiriliyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Bikeç Osmangazi Ovaakça Bursa Güncel Haberler

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