Bursa'da 15 Bin Hükümlü İçin Protokol İmzalandı

Bursa'da 15 Bin Hükümlü İçin Protokol İmzalandı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Bursa Şubesi arasında imzalanan protokol ile 15 bin 432 hükümlüye bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve psikososyal destek hizmetleri sunulacak.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 15 bin hükümlü yararlanacak

Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Bursa Şubesi arasında protokol imzalandı

BURSA - Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Bursa Şubesi arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde YEDAM aracılığıyla hükümlülere bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve psikososyal destek hizmetleri sunulacak.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Bursa Şubesi arasında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetim ve takibinde olan 15 bin 432 hükümlü ve ailelerinin yararlanacağı protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM aracılığıyla ceza infaz kurumlarındaki hükümlülere ve denetimli serbestlikten yararlanan bireylere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve psikososyal destek hizmetleri sunulacak. YEDAM uzmanları tarafından yürütülecek bu çalışmalar, hem farkındalık artırma hem de ihtiyaç duyulan bireyler için tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yönlendirme imkanı sağlayacak. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takibi yapılan 15 bin 432 hükümlü, imzalanan protokolden yararlanacak.

İki kurum arasında yapılan iş birliği ile birlikte bağımlılıkla mücadelede kurumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve bireylerin topluma sağlıklı bir şekilde kazandırılması hedeflenecek.

15 bin 432 hükümlü ve aileleri yararlanacak

İmza töreninde konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Bugün Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Yeşilay Şube Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takibi yapılan hükümlülere yönelik olarak madde, sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı konularında seminer ve eğitimler vermek ve yine Türkiye Bağımlılıkla Mücadele kapsamında bu yükümlülerin ailelerine yönelik olarak bağımlılarla yaşama ve mücadele etme konularında yüz yüze ve uzaktan eğitim modelleriyle eğitimler verilmesi kapsamında protokol imzalayacağız. Protokol için Yeşilay Şube Başkanlığına çok teşekkür ediyorum. Bu protokol kapsamında bugün itibariyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takibi yapılan 15 bin 432 hükümlünün yararlanacağı, çalışmaların tarafımızca takip edileceğini paylaşmak istiyorum. Protokolün taraflarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Güncel
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