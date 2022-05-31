BURSA'DA 14 YAŞINDAKİ CENK, DENİZDE BOĞULDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BURSA'DA 14 YAŞINDAKİ CENK, DENİZDE BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kıyafetlerini çıkarıp, denize giren Cenk Ayhan (14) boğuldu.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kıyafetlerini çıkarıp, denize giren Cenk Ayhan (14) boğuldu. Ayhan'ın cansız bedeni, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 No'lu sahildeki Kayıkhane bölgesinden denize giren kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulan kişinin yeri, balıkçılar tarafından tespit edildi. Çevreden biri, suya girerek boğulan kişiyi kıyıya çıkardı. Sahilde bank üzerinde kıyafetleri bulunan kişinin, Cenk Ayhan olduğu tespit edildi. Polisler ve balıkçılar tarafından kıyıya çekilen genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde hayati fonksiyonlara rastlanılamayan Cenk Ayhan, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title