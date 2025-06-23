Bursa'da 12 Kaçak Göçmen Yakalandı, Ev Sahibi Gözaltına Alındı

Bursa'da 12 Kaçak Göçmen Yakalandı, Ev Sahibi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yolla ülkeye giren 12 kaçak göçmen yakalandı. 18 bin lira karşılığında müstakil bir evde kalan göçmenlerin yanı sıra ev sahibi ve kiralamada aracılık eden iki kişi de gözaltına alındı.

BURSA'da, ülkeye yasa dışı yollarla girerek 3 katlı müstakil binada 18 bin lira kira karşılığında kalan 12 kaçak göçmen yakalandı, ev sahibi ile 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girmiş kimliksiz yabancı uyrukluların, 3 katlı müstakil evde 18 bin lira kira ödeyerek yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki 3 katlı eve operasyon düzenledi. Buradaki 3'ü çocuk 12 kaçak göçmen, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Daire sahibi İ.Ö. ile dairenin kiralanmasına aracı olan H.S. ve E.E. ise yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.