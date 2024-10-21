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Bursa'da 1140 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Bursa'da 1140 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
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Osmangazi'de bir depoda yapılan operasyonda 65 koli kaçak alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA'da bir depoda 65 koli içerisinde 1140 litre kaçak alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından 19 Ekim'de adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.G. ve D.G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada 65 koli içerisinde 1140 litre etil alkol ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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