Bursa'da 1032 Litre Etil Alkol ve 84 Aroma Kiti Ele Geçirildi

Bursa'da bir araçtan sahte içki yapımında kullanıldığı öne sürülen 1032 litre etil alkol ve 84 aroma kiti ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesinde M.K. ve M.B'nin araçlarında, sahte alkol üretimi yapımında kullanılan etil alkol taşıdığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 1032 litre etil alkol ve 84 aroma kiti ele geçirildi.

Polis, zanlılar M.K. ve M.B'yi "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına aldı.