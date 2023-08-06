Bursa'da çıkan yangın sonucunda 100 dönüm buğday tarlası ve 1 biçerdöver kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da 100 dönüm buğday tarlası ve 1 biçerdöver kül oldu

BURSA - Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etsiyle büyüdü. 100 dönüm tarla ve 1 biçerdöver yandı.

Yangın, Harmancık ilçesi Okçular köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi ile yangının daha fazla büyümesi önlendi.