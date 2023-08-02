BURSA'DA 10 FABRİKANIN YANDIĞI YANGIN, KAYNAK YAPILIRKEN SIÇRAYAN KIVILCIMDAN ÇIKMIŞ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün 10 fabrikada etkili olan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımların süngerlere sıçraması ile çıktığı belirlendi. 110 dönümlük alanın 70 dönümünde etkili olan yangının boyutu, dronla havadan görüntülendi.Yangın, dün saat 16.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında çıktı. Mobilya üretimi sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, süngerleri tutuşturdu. Süngerlerin alev almasıyla yangın büyüyerek, depoya sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, önce bitişikteki 4 fabrikaya, sonra da 5 fabrikaya sıçradı.

400 PERSONEL, 115 ARAÇLA MÜDAHALE ETTİ

Aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 10 fabrikada etkili olan yangına müdahale için, çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik'ten gelen takviye ekiplerle birlikte 400'ü aşkın personel, 115 araçla söndürme çalışmalarına katıldı. Bursa ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 uçak ve 2 helikopter de yangına, havadan müdahale etti. İçlerinde kimyasal maddelerin de olduğu fabrikalarda zaman zaman patlamalar meydana gelirken, 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangın, 7 saat sonra saat 23.30 sıralarında kontrol altına alındı.

YANGININ BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çevre illerden gelen takviye ekipler, sabah saatlerinde bölgeden ayrılırken, gece başlayan soğutma çalışmaları halen sürüyor. Öte yandan yangında, 2 itfaiye eri, 4 arama-kurtarma ve 1 orman işletme müdürlüğü personelinin de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. Dumandan etkilenen ve vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangının boyutu sabahın ilk ışıkları ile dronla havadan görüntülenirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangında can kaybı yaşanmadığını, 10 fabrikadan 4'ünde ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Bölgedeki hasar tespiti için soğutma çalışmalarının bitmesi beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni, İnegöl'de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun dedi.

BAŞKAN TABAN 'SOĞUTMA İŞLEMLERİ BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE BİTER'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 10 fabrikada etkili olan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, olay yerinde çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yangının 110 dönümlük, 10 firmanın yer aldığı tek bir parça yapının içerisinde çıktığını söyleyen Taban, 4 fabrikanın tamamen yandığını belirtti. İhbardan 5 dakika sonra yangına müdahale edildiğini söyleyen Taban, 'İnegöl Organize Sanayi Bölgesi içerisindeyiz. Burada sizin de bildiğiniz gibi 110 dönümlük tek parça bir yapının içerisinde yaklaşık 10 firmanın yer aldığı, ancak bir noktasından başlayan yangının, yaklaşık 4 firmayı da alevlerle sardığı bir yangın yaşadık. Hepimize çok geçmiş olsun. Tabi burada başta ilçe belediyesi olarak bizler, beraberinde Bursa Büyükşehir Belediyemizin, itfaiye ekiplerinin 4-5 dakika içerisinde olaya dahil olmasıyla beraber ve diğer bölge Yalova, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir gibi bölgeler var. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüzden gelen 4 ayrı helikopter, 2 uçak, beraberinde Jandarma Komutanlığımızın helikopterle havadan destekleriyle yaklaşık 8-10 saat bir sürede yangın kontrol altına alındı. Şu anda da gördüğünüz gibi soğutma çalışmaları yapılıyor. Burada müdahale ediliyor ama üst örtünün kaldırılarak altların da kontrol edilmesi gerekiyor. Bu soğutma işlemleri de yaklaşık birkaç saat içerisinde toparlanmış olacak diye düşünüyorum' dedi.

'TAMPON BÖLGE İLE YANGININ SIÇRAMASI ÖNLENDİ'

İtfaiye ekiplerinin tampon bölge oluşturarak, yangının 110 dönümlük alanın tamamında etkili olmasının önüne geçtiğini belirten İnegöl Belediye Başkanı, 'Şu anda ağırlıklı 4 tesiste. Burada 110 bin metrekarelik tek parça bir fabrika yapısı var. Ama bu işletme eskiden tekstil işletmesiydi. Kiraya verilmiş. Kiralık işletmeler var içerisinde anladığım kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla ve bu işletmelerden 4'ünün içerisinde yer aldığı, ağırlıklı olarak yer aldığı ve zarar gördüğü bir yapı var karşımızda. Aşağı yukarı da sanki 50-55 bin, 60 bin metrekarelik alanı zarar görmüş gibi ifade edebiliriz. Diğer yarısını da sağ olsun arkadaşlarımızın müdahaleleriyle, bir tampon bölge oluşturdu ve yangının o tarafa sıçraması önlendi' ifadelerini kullandı.

'İNEGÖL TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINLARINDAN BİRİYDİ'

Yangında 13 kişinin yaralandığını, bunların çoğunun ise söndürme çalışmalarına katılan personel olduğunu söyleyen Taban, İnegöl ilçesinin tarihinin en büyük yangınıyla karşı karşıya kaldığını kaydederek, şunları söyledi:

'13 olarak ifade edildi. Bunlar daha ziyade bizim müdahale eden arkadaşlarımız. Hafif yaralı olarak yara aldılar. Birtakım dumandan zehirlenme gibi ifade edebiliriz. Çok şükür ki can kaybımız yok. Ben yaralı arkadaşlarıma da çok geçmiş olsun diyorum. Sonuç itibarıyla İnegöl tarihinde, belki en büyük yangınlardan biriydi diyebilirim. Özellikle sanayi alanında oluşan yangınlardan en büyüğü diyebilirim. İçişleri Bakanımıza, kıymetli Sanayi ve Ticaret Bakanımıza çünkü burada şu anda acil destek paketi de açıklandı. 36 ay vadeli, ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere. Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanıma, komşu paydaşlarımıza, Orman Bakanımıza hepsine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.?