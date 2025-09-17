Bursa'da 10 Bin Fidan Dikim Kampanyası Başlatıldı

Türk Kızılay Bursa ve Kızılay Osmangazi Engelsiz Birimi öncülüğünde başlatılan fidan dikim kampanyasıyla, kentteki orman yangınlarında zarar gören alanlara 10 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Otizm Derneği, Down Sendromlu Kardeşler Derneği, Küresel Girişimciler Derneği, Renk Otizm Derneği, Mercedes Teams16 Derneği, Bursa Altınokta Körler Derneği, Turan Teşkilatı Derneği ve Engelliler Düşünce Kulübü Derneği destekleriyle hayata geçirilen kampanya kapsamında toplanan bağışlarla temin edilecek fidanlar, yangında zarar gören alanlarda toprakla buluşturulacak.

Türk Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Sinan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada kampanyanın başladığını duyurdu.

Ülkede yaşanan orman yangınlarının ardından, doğaya yeniden nefes olmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla başlatılan kampanyada 10 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Aydın, "Kızılay ailesi olarak, doğaya ve geleceğe katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Osmangazi Engelsiz Birimi Başkanı Recep Aktaş ise her dikilen fidanın dayanışmanın, birlikteliğin ve engelsiz yarınların sembolü olacağını vurgulayarak, "Çünkü biz inanıyoruz ki, birlikte atılan her küçük adım, geleceğe bırakılan en büyük mirastır." değerlendirmesinde bulundu.