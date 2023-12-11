Bursa'da 1 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalma Olayında 2 Tutuklama

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla Ankara ve Osmaniye'de gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla Ankara ve Osmaniye'de gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Akpınar Mahallesi'nde 1 Aralık'ta bir daireden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine ekiplerce araştırma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri apartmana giriş ve çıkış güvenlik kamera kayıtlarının ardından takibe alarak taksiyle Bursa Şehir Hastanesine gittiklerini tespit etti.

Güzergahtan geçen taksi, minibüs ve otobüslerden yaklaşık 100 farklı güvenlik ve araç kameralarını izleyen polis, şüphelilerin yol kenarında park halinde bekleyen lüks bir otomobile bindiklerini ve Osmaniye'ye gittiklerini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 4'ünün Osmaniye, 1'inin Ankara'da olduğu tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatın ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyonla M.T'yi Ankara'da, O.T. (28), Sıla T. (19) ve Burcu Ç'yi (26) Osmaniye'de gözaltına aldı.

O.T'nin Sıla T. ile resmi nikahlı olduğu, Burcu Ç. ile de dini nikahla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi. Sıla T. ve Burcu Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken M.T. ve O.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.