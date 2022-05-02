Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Bayramlaşma havadan görüntülendi.

İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı.

Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

5 bin nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez bu görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.