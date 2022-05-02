Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Salih Bilal Aslan - Güncel
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Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Bayramlaşma havadan görüntülendi.
İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı.
Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
5 bin nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez bu görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel