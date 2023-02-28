Bursa'da 1'i polis, 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

BURSA'da 3 yıl önce, iki grup arasında çıkan, polis memuru Erman Özcan'ın (37) şehit olduğu, 2 kişinin de yaşamını yitirdiği silahlı kavganın şüphelisi olarak aranın Çakır A. (51), Eskişehir'de yakalandı.

Olay, 31 Mayıs 2020 tarihinde Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, taraflara biber gazı ve toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile müdahale etti. Bu sırada, kavgaya taraf olan şüphelilerden Tuncay Aksu'nun pompalı tüfekle açtığı ateşte Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç ve Erdal Bozkurt ile kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan yaralandı. Yaralılardan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Erman Özcan ile Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 18 kişiden Tuncay Aksu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Yargılama sırasında diğer 4 sanık da serbest bırakıldı. Açılan davada Tuncay Aksu, biri ağırlaştırılmış, 3 kez müebbet hapis ile 12 yıl hapse çarptırıldı, tutuksuz 10 sanığa ise 5'ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.