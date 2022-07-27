Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti. Aksoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ramazan Solmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. Solmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Aksoy, AA tarafından hazırlanan "Yıllık 2021" kitabını takdim etti. Güncel AA / Elif Özlem Çelikler Güncel Haberler

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