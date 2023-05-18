Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti'li gençlerden depremzedelere gıda yardımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Hatay Gençlik Kolları Başkanlığı ekipleri tarafından depremzede ailelere gıda yardımı yapıldı.

AK Parti'li gençler, beraberinde partinin Kadın Kolları üyeleri ve belediye personeliyle, 6 Şubat'taki depremlerin ardından çadırlarda ve hasarsız evlerde kalan aileleri ziyaret etti.

Ekipler, geçmiş olsun dileklerini ilettikleri ailelere gıda, bebek bezi, bebek maması ve su yardımında bulundu.

AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alkaya, AA muhabirine, depremlerin 101'inci gününde de yardımların sürdüğünü, afetzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mahalle mahalle dolaşarak yardımları gerçekleştirdiklerini dile getiren Alkaya, şöyle konuştu:

"Her gittiğimiz yere Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla gidiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesine de yardımları için teşekkür ediyoruz. Yazın gelmesiyle dışarıda yaşama şartları zorlaştı. Şehrimizin sıcağını çok iyi biliyoruz, bu nedenle ciddi boyutta su ihtiyacı yaşanıyor. Bizler de her gün Gençlik Kolları ve Kadın Kolları olarak dışarıda kalan, konteyner kent dışarısında bulunan ve mahallelerini terk etmeyen vatandaşlarımızı unutmayarak onların su ihtiyaçlarını, bebeklerinin bez ve mama ihtiyaçlarını ve erzak ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Alkaya, asla yalnız bırakmayacakları depremzedelerin siyasi tercihleri üzerinden sosyal medyada eleştirilmesine tepki gösteren Alkaya, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda geride bıraktığımız seçimin ardından gerek sosyal medyada gerekse de bazı kendini bilmezlerin depremzedeler üzerinden inanılmaz derecede provokasyon yapması ve algı yaratma çabalarını görüyoruz. Milletimiz de bunu görüyor, zaten en güzel cevabı da sandıkta verdiler. Milli iradeye saygısı olmayanlar, depremzedeler üzerinden eleştirilerde bulundular. Hatay halkı biliyor ki her zaman yanlarında olan Recep Tayyip Erdoğan yine yanlarında olacak. İnşallah hep birlikte şehrimizi kalkındıracağız."