Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde bin kişilik iftar düzenledi - Haberler

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde bin kişilik iftar düzenledi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde bin kişilik iftar düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar şehrinde bin kişilik iftar düzenledi.

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar şehrinde bin kişilik iftar düzenledi.

İftar programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Novi Pazarlı, Tutinli yetkililer, İslam Birliği ve yerel partilerin temsilcileri katıldı.

Aktaş, iftar programının Türkiye ve Sancaklıların kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için organize edildiğini söyledi.

Novi Pazar'da misafir gibi hissetmediklerini dile getiren Aktaş, "Bu akşam burada kendi evimizde gibiyiz. Ramazanın bütün güzelliklerini bu akşam burada yaşıyoruz." dedi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Novi Pazar Belediyesinin kardeş belediye olması için adımlarım atıldığını ve yakın zamanda birlikte yapılacak projelerin olduğunu söyledi.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

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