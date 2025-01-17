Üye Girişi
Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'e yükseldi

İstanbul'da işler çığrından çıktı! Hastanelerden 37. ölüm haberi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Atık Su Ceza

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Atık Su Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, kentsel atık suyu arıtmadan Deliçay deresine döktüğü için 3 milyon 340 bin 688 lira ceza aldı. Denetimler sonucunda İstanbul ve diğer illerde de benzer cezalar verildi.

Kentsel atık suyu arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza kesildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı doğrultusunda 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları yapıldı.

Bakanlık ekiplerinin denetimleri sonucunda, kentsel atık suları arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza uygulandı.

12 Ocak'ta Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'ye 1 milyon 337 bin, 6-10 Ocak'taki müsilaj denetimlerinde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.

Atık suların denizdeki sıcaklık, azot ve fosfor artışına neden olarak müsilaj oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunun, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerini tespit ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun." ifadeleri hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
img

İşte Merkez Bankası'nın 2025 yılı dolar tahmini
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
img

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.