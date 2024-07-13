Bursa Büyükşehir Belediyesi Körfez Seferlerini Başlattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik-Kumla arasındaki "körfez seferleri" başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deniz ve göllere 277 kilometre kıyısı bulunan kentin şehir içi deniz ulaşımı, cuma, cumartesi ve pazar günleri 458 kişi kapasiteli modern teknelerle yapılacak.

Açıklamada seferlerin başlamasıyla ilgili düzenlenen törendeki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentteki önemli bir eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Seçim sürecinde kıyılarda yaptıkları ziyaretlerde körfez seferleri için çok fazla talep aldıklarını aktaran Bozbey, şunları kaydetti:

"Vatandaşın seyahat etmesinin yanında ekonomik hareketlilik olacağına, esnafın da bu projeyle yüzünün güleceğine inanıyorum. Körfez seferlerimizi, öncelikli olarak cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenleyeceğiz. Hemşerilerimizin talepleriyle yaz ayları boyunca her güne çıkartmayı hedefliyoruz. Mudanya, Gemlik ve Bursa halkının körfez seferlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Böylece sefer günlerini ve saatlerini artırarak hizmeti sürdürmek istiyoruz."

Daha sonra Bozbey ve protokol üyeleri, açılış pastasını ve açılış kurdelesini kesti. Ardından kaptan şapkasını takarak teknenin kaptan köşküne geçen Bozbey, gemi sirene basarak seferlerin ilk turunu başlattı.