Üye Girişi
Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Körfez Seferlerini Başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik-Kumla arasında körfez seferlerini başlattı. Kentteki deniz ulaşımı, modern teknelerle cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik-Kumla arasındaki "körfez seferleri" başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deniz ve göllere 277 kilometre kıyısı bulunan kentin şehir içi deniz ulaşımı, cuma, cumartesi ve pazar günleri 458 kişi kapasiteli modern teknelerle yapılacak.

Açıklamada seferlerin başlamasıyla ilgili düzenlenen törendeki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentteki önemli bir eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Seçim sürecinde kıyılarda yaptıkları ziyaretlerde körfez seferleri için çok fazla talep aldıklarını aktaran Bozbey, şunları kaydetti:

"Vatandaşın seyahat etmesinin yanında ekonomik hareketlilik olacağına, esnafın da bu projeyle yüzünün güleceğine inanıyorum. Körfez seferlerimizi, öncelikli olarak cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenleyeceğiz. Hemşerilerimizin talepleriyle yaz ayları boyunca her güne çıkartmayı hedefliyoruz. Mudanya, Gemlik ve Bursa halkının körfez seferlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Böylece sefer günlerini ve saatlerini artırarak hizmeti sürdürmek istiyoruz."

Daha sonra Bozbey ve protokol üyeleri, açılış pastasını ve açılış kurdelesini kesti. Ardından kaptan şapkasını takarak teknenin kaptan köşküne geçen Bozbey, gemi sirene basarak seferlerin ilk turunu başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Körfez Bursa Turizm Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title