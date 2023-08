Bursa Büyükşehir Belediyesi Karacabey'e İtfaiye Binası Kazandırdı

Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında hayati bir görev üstlenen itfaiye teşkilatını ekip ve ekipman destekleriyle sürekli güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey'e de itfaiye binası kazandırdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binaları ile güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl 23 adet itfaiye aracı ile 50 adet traktör arkası yangın söndürme su tankerini hizmet filosuna dahil eden Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını sadece kent merkezinde değil ilçelerde de daha güçlü hale getiriyor. Yangınlara daha kısa sürede müdahale edip muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Karacabey'e yeni bir itfaiye grup binası kazandırdı. Karacabey Bayramdere yolu üzerinde inşa edilen toplam 940 metrekare inşaat alanına sahip binada; 5 araçlık peron, lokal, eğitim salonu, spor salonu, mescit, ofisler, çamaşırhane ve yatakhane bulunuyor. İnşaatın tamamlandığı itfaiye binası, devam eden çevre düzenlemelerinin ardından Karacabey'de hizmet vermeye başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının her yıl ortalama 10 bini yangın olmak üzere 20 bin civarında olaya müdahale ettiğini kaydetti. Başkan Aktaş, Karacabey gibi nüfusu 100 bine dayanmış, gelişen bir ilçede itfaiye teşkilatının çok doğru ve sağlıklı şekilde konuşlandırılması gerektiğini vurguladı. İtfaiye altyapısını hem personel olarak hem de makine ve ekipman olarak güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, muhtemel bir yangın ve afet olaylarına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının her zaman hazır olduğunu ifade etti.