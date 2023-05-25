Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Depremzedelere Destek Olmaya Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'da oluşturulan 3 ayrı konteyner kentte misafir edilen yaklaşık 10 bin depremzede, hayata Büyükşehir'in destekleriyle sarılıyor. Büyük afetin ilk gününden itibaren bölgedeki destek ve yatırımları yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayat tamamen normale dönene kadar depremzedelere desteklerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Türkiye'yi yasa boğan, 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ikinci haftasında Hatay'da görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Hatay'da üstlendiği üç ana görevden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgede 110 bin metrekare alana toplam 2 bin konteynerlik yaşam alanları oluşturdu. Altyapıları tamamen Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Umuda Koşanlar Bursa Uluçınar konteyner kenti, Çilek Mobilya'nın katkılarıyla oluşturulan Uludağ Konteyner Kenti ve Büyükşehir'in kurduğu en büyük konteyner kent olan Bursa Konteyner Kentinde yaşam başladı. Büyük afet sonrası hayata yeniden tutunmaya çalışan depremzedelerin tüm ihtiyaçları Büyükşehir tarafından karşılanırken, konteyner kentlerin sokaklarındaki çocuk cıvıltıları, yaşamın normalleşmeye başladığının en büyük göstergesi.

Bütün yaralar sarılacak

Depremin ilk haftasında Gaziantep'te, ikinci haftasından bugüne kadar da Hatay'da yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayata geçirilen çalışmaları sık sık sahada inceliyor. Hatay'da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 3 konteyner kenti de gezen Başkan Aktaş, hem afetzedelerle sohbet etti hem de onların ihtiyaçlarına kulak verdi. Büyükşehir, BUSKİ ve Büyükşehir iştirakleri ile bölgeye bu güne kadar 160 milyon TL'yi aşan yatırım ve destek yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, konteyner kentlerin temizliğinden sinekle mücadeleye ve yardımların dağıtımına kadar tüm hizmetleri aralıksız sürdürdüklerini hatırlattı. Bu ziyaretiyle depremzedelere her zaman yanında olduklarının mesajını veren Başkan Aktaş, "Ülkemize büyük geçmiş olsun. Biz ilk günden beri Hatay'ın yanındayız. İlk güne göre vatandaşlarımızın hayata biraz daha umutla bakmaları bizi sevindirdi. İnşallah kalıcı konutlarla birlikte bütün yaralar sarılmış olacak. Biz sonuna kadar depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hatay temasları çerçevesinde 3 öğün yemek ihtiyaçları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kenti de ziyaret eden Başkan Aktaş, sohbet ettiği afetzedelere yemek dağıttı. - BURSA