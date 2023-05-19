Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere yardımlarını sürdürüyorHATAY 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'a, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

HATAY 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'a, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri devam ediyor. 3 kamyonet su, bebek bezi ve gıda kolileri AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığında, vatandaşların çadırına tek tek bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremin büyük yıkım yaptığı Hatay'da konteyner kurulumların yanı sıra, çadırkentlerde kalan depremzedelere gıda desteğini de sürdürüyor. İçinde bebek bezi, su, gıda kolilerinin bulunduğu 3 kamyonet yardım, AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Antakya Narlıca Mahallesi'ndeki çadırlara tek tek dağıtıldı. AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alkaya, depremin 101. gününün içinde olduklarını kaydetti.

" Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür"

AK Parti teşkilatı olarak ilk günden beri depremzedelerin yanında olduklarının altını çizen Alkaya, "Her yere Cumhurbaşkanımızın selamıyla gidiyoruz. Havaların ısınmasıyla çadırlarda hayat zorlaştı. Aşırı derecede suya ihtiyaç oluyor. Vatandaşlarımızın su, bez, gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu iş rutin olarak devam ediyor. En büyük desteği ilk günden beri yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gideriliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür ediyoruz. İlk günden beri devamlı buradalardı. Allah binlerce kez razı olsun. Hatay'ı hep birlikte kalkındıracağız" dedi.

"Vatandaşlarımızı eleştirdiler"

Seçimden sonra sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki gösteren Alkaya, "Biz bu yapılanları görüyoruz, milletimizde görüyoruz. Milletimiz bunun en güzel cevabını sandıkta verdi. Milli iradeye saygısı olmayanlar, depremzedeler üzerinden vatandaşlarımızı eleştirdiler. Hatay halkı çok iyi biliyor ki her zaman yanlarında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine yanlarında olacak" dedi.

"Bursa bize çok yardımcı oldu"

Narlıca Mahallesi sakinlerinden ve yardımları organize eden Saadet Dönmez," Depremin ilk günlerinde çok zorluk çektik. Yardımların bir süre sonra azaldı. Biz kendi çabalarımızla yardım getirtmeye çalıştık. Bu noktada Bursa Büyükşehir Belediyesi bize çok yardımcı oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına ulaştık ve onların yardımları bize sık sık geldi. 300'e yakın çadır var, sürekli bir desteğe ihtiyacımız var. Belediyelerin ayrıca bu bölgede çok sık ilaçlama yapmasını istiyoruz" dedi.