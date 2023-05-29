Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan'daki Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Yatırımına Hız Verdi

Bursa'nın güçlü bir altyapıya kavuşması için tüm ilçelere ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan'daki arıtma tesisi yatırımına hız verdi.

Ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora, tarihi mirastan kentsel dönüşüme kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyan projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Bursa'da köyden kente göçün yoğun olarak yaşandığı bölgeler olarak bilinen Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan'da temeli yaklaşık 5 ay önce atılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde çalışmalara hız verdi. Bugüne kadar Büyükorhan'a 8 adet arıtma tesisi, 99 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 198 kilometre isale hattı, 1 sulama göleti ve 1 sulama tesisi kazandıran BUSKİ tarafından yaptırılan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi günlük 2.074 metreküp kapasiteli olacak ve kentsel atıksular biyolojik prosesler ile arıtılacak. Proje çerçevesinde idari bina, koku binası, blower binasının kaba inşaatları tamamlandı. Biofosfor havuzunun inşaatı da biterken, havalandırma havuzu ve havalandırmalı kum ve yağ tutucu yapılarının inşaatları hızla devam ediyor.

Su kaynakları korunuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle 2014 yılında Büyükşehir'in tüm il sınırlarını çevrelemesinin ardından, merkez dışındaki ilçelerde alt yapıya öncelik verdiklerini söyledi. Büyükorhan'ın atık sularının 'arıtmadan geçirilerek' doğal ortama bırakılmasıyla su kaynaklarının da korunacağını hatırlatan Başkan Aktaş, "Tesisin devreye alınmasıyla Büyükorhan Barajı, Sadağı Kanyonu, Orhaneli Çayı ve Çınarcık Barajı'nın su kalitesinde iyileşme sağlanacak. Yaklaşık 57 milyon TL'ye mal olacak tesis, Büyükorhan'ın Cumhuriyet, Hocahasan, Orhan ve Merkez mahalleleri başta olmak üzere, yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verecek. Atıksular UV dezenfeksiyon sisteminden geçirildikten sonra deşarj edilecek. Arıtma sonucu oluşan arıtma çamuru ise çamur yakma tesisinde bertaraf edilecek. Çevre için de büyük önem taşıyan tesisin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA