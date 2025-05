Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ın aldığı grev kararı başladı

BURSA Büyükşehir Belediyesi ile BURULAŞ çalışanlarının bağlı olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamayınca alınan kararla bu sabah grev başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) ile Türk-İş'e Bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında uzun süredir devam eden görüşmeler sonuçsuz kalınca, sendika grev kararı aldı. Dün gece taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca bugün saat 05.00'de grev başladı. Kararın önceden duyurulması sonucu otomobilleriyle yola çıkanlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Greve katılmadığı öne sürülen bazı BURULAŞ çalışanları, tramvay ve otobüslerle yolcu taşıdı.

'SENDİKANIN TAVRI, ÇOK FARKLI DURUMA DÖNÜŞTÜ'

Grev kararının ardından basın toplantısı düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Her oturduğumuz toplantıda hep şunu söyledim. Bizim 13 bin 800 civarında çalışan var. Hiçbiri birbirinden farklı değildir. Her biri aynı değerdedir. Bu kentte yaptığımız her hizmeti birlikte üretip sunuyoruz. Bin hiçbir arkadaşımı ayırt edemem. Defalarca anlatmamıza rağmen sendikanın tavrı çok farklı duruma dönüştü. Arkadaşlar bugün maalesef grev konusu ile karşılaşınca ulaşımla ilgili sorunlar yaşandı. Bursalılara teşekkür ediyorum. Hakikatten bizlerin yanında olduklarını açıkça belli ettiler. Yine işçilerimizin güvenlikle ilgili olanları grev dışındalar. Otobüs şoförleri ve raylı sistemdeki arkadaşlarımız temizlikteki arkadaşlarımız" diye konuştu.

Toplantıda bazı çalışanların baskısıyla greve katıldığını söyleyen Başkan Bozbey, "Burada bu arkadaşlarımızın da yine belki grev de dahil olmak üzere, yani kendi zorunlu olarak arkadaşlarının etkisiyle grev yapıyor, ancak birçoğunun bana söylediği işine dönme isteği var. 'Biz işimize dönmek istiyoruz, siz verdiğiniz teklifte duruyorsanız ve orada o teklifi yapıyorsanız, o rakamlar doğruysa biz işimize dönmek istiyoruz' diyorlar. Fakat üzülerek belirteyim ki, bazı arkadaşlarımız grev kırıcılığı ya da şantaj ve tehdit ile o arkadaşların işine dönmesine engel oluyorlar" ifadelerini kullandı.

'SİZİN DE HAKLARINIZI KORUYORUZ, BURSALILARIN DA HAKLARINI KORUYORUZ'

Şu anda Bursaray'da yüzde 100'e yakın kapasiteyi yakaladıklarını belirten Bozbey, "Bursaray tamamen çalışıyor. Her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Verdiğimiz sözlerle aynı noktadayız. Çalışanımız memnuniyetini göstererek işinin başına geçti. Otobüslerle ilgili 18 körüklü otobüste ve 12 metre araçlarımızla yaklaşık 125 aracımız çalışıyor. Onunla birlikte 1500 e yakın halk otobüsü faaliyette. Sabah belki 1-2 saat sorun yaşandı ancak gitgide çalışanların tümü dışarıda kalıp işinin başına dönecektir. Temizlik işçilerime teşekkür ediyorum. Birçoğu işine başladı. Amacımız grevin şu an itibarıyla sona ermesi. Israrlıyız ve bu teklifimizi de Bursalılarla açık açık paylaşıyoruz. Teklifimizde samimiyiz" dedi.

Bozbey, yaptıkları teklifle 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere vatmanlara net 73 bin 886 TL, bakım formenlerine net 79 bin 576 TL, şoförlere net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerine ise net 50 bin 508 TL maaş vereceklerini, 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise vatmanlara net 84 bin 237 TL, bakım formenlerine net 90 bin 951 TL, şoförlerine net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerine net 56 bin 637 TL ödeyeceklerini belirtti.

'NUH DEDİLER, PEYGAMBER DEMEDİLER'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, ücretlerdeki yetersizlik nedeniyle grev kararı aldıklarını belirterek, "Yapılan görüşmelerde yüzde 34'e kadar indik. Bu arada emek zammı, haftalık 40 saat çalışma, yemek parası, risk tazminatında anlaşma sağlanamadı. Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförlerine yüzde 30 vatmanlara yüzde 25, bakım personeline yüzde 25, temizlik ve güvenlik personeline yüzde 20 teklif etti. 40 saat çalışma, yemek parası risk tazminatı gibi taleplerimiz kabul görmedi. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde aynı mesleği yapan arkadaşlarımız 40 saat çalışıyor. Sabah 04.30 a kadar anlaşma sağlanamadı. Verilen teklifin üzerinde zerre kadar ilerlemediler. Nuh dediler, peygamber demediler" diye konuştu.

'280 ÇALIŞAN GREV DIŞI BIRAKILDI'

Bursa halkının 150 gündür herhangi bir sıkıntı çekmemesi için eylemsel harekette bulunmadıklarını söyleyen Yaman, "Değişik bir algılarla işçi arkadaşlarımızın yemek, yemek parası, taşıma ve yol ücreti, ikramiye sosyal haklarını yüksek gösterdi. Otobüs şoförü ikramiye ile yüzde 39-43 bin lira alıyor" dedi.

Bursaray'da apoleti olmayanların tramvayları kullandığını iddia eden Cemal Yaman, ayrıca 280 çalışanın grev dışı bırakıldığını iddia etti.

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursaray ile halk otobüsleri günde yaklaşık 530 bin yolcu taşıyor.

