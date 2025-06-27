Bursa Büyük Aile Platformu'ndan Fenerbahçe'ye Tepki

Bursa Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğindeki sahne performansına "aile değerlerine aykırı mesajlar içerdiği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Büyük Aile Platformu olarak itiraz ediyoruz. Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamasında aile değerlerimize aykırı mesajlar içeren sahne performansı bizleri derinden üzmüştür. Spor, ideolojik dayatmaların değil, birlik, saygı ve ahlaki duruşun alanı olmalıdır. Çocuklarımızın önünde normalleştirilen bu dayatmaları kabul etmiyoruz. Tüm kulüpleri aile yapımıza saygılı olmaya, Fenerbahçe yönetimini bu hatadan dönmeye davet ediyoruz."