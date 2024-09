Bursa İtfaiyesi'nde Unutulmaz Evlilik Teklifi

BURSA İtfaiyesi'nde görevli Mert Halıcı (27), Eskişehir İtfaiyesi'nde görevli sevgilisi Ayça Demir'e (23) özel bir evlilik teklifinde bulundu. İstasyonda çalan kampana sesiyle ihbara gitmek için hazırlanan Demir, kamyona bindiğinde, elinde yüzük ve çiçekle oturan Halıcı'yı görünce şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Çiftin meslektaşları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda 1,5 yıldır görev yapan Mert Halıcı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 1,5 yıldır çalışan Ayça Demir ile teşkilatın sosyal medya grubundan tanıştı. Bir süre görüşen çift, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Sevgilisinin mesleğine ve ihbar için istasyonlarda çalan kampana sesine tutkusunu bilen Mert Halıcı, özel bir evlilik teklifi planladı. Nöbeti yeni başlayan Ayça Demir, istasyonda arkadaşlarıyla sohbet ederken, çalan kampanayla ihbara gitmek için saniyeler içinde hazırlıklarını tamamlayıp, kamyona bindi. Kamyonda elinde yüzük ve çiçekle bekleyen Mert Halıcı'yı gören Demir, aldığı teklifi kabul ederken, meslektaşları da o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

'EN GÜZEL KAMPANA SESİ BANA GELDİ'

Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri binlerce beğeni alırken, 1 Ağustos'ta Bursa İtfaiyesi'nde müdahale personeli görevine başlayan ve grubundaki tek kadın olan Ayça Demir, o anları şöyle anlattı "Bizim olaya giderken duyduğumuz bir kampana sesi var. Bunu aslında birçok kişi biliyor. Hatta fabrikalarda mola sesi de bu oluyor. Ama bu ses bence en güzel bana geldi. Çünkü öyle bir heyecan ki, öyle bir güzellik ki. Bunu anlatabileceğim, tarif edebileceğim bir duygu yok. Yani bunu bence çocuklarımıza, torunlarımıza çok böyle mutlu ve heyecan dolu hala anlatıyor olacağız."

'İKİ HEYECANI AYNI ANDA YAŞAMASINI İSTEDİM'

Mert Halıcı ise açıklamasında, Ayça'nın mesleğine olan aşkını bildiğim için iki heyecanı aynı anda yaşamasını istedim. Çünkü sürekli bana o kampananın sesi çaldığında nasıl heyecanlandığını, olaya giderken yaşadığı heyecanı, o adrenalin duygusuna olan aşkını anlatıyordu. Ben de Ayça'ya olan aşkımı aslında böyle bir heyecanla birleştirmek istedim. O gün benim nöbet çıkışımdı. Nöbetimden çıktım. Artık evlenme teklif etmem gerekiyordu. Aylarca nasıl evlenme teklif edeceğimi düşünüyordum. Böyle bir şey aklıma geldi ve bir anda kalktım Eskişehir'e gittim. Onun grubunda bir ihbar verdik. İhbarla Ayça, itfaiye kamyonuna girdiği zaman beni gördü. Çok güzel bir anı oldu bizim için. Mesleğimize olan aşkımızı, birbirimize olan aşkımızla da pekiştirmiş olduk aslında diye konuştu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN İTFAİYECİ OLDU

Çift, 3 ay önce gerçekleşen teklifin ardından hazırlıklarını tamamlayıp, 7 Eylül'de dünyaevine girdi. Eskişehir'de özel hastanede hemşire olduğu dönemde deprem olduğunu ve gönüllü olarak gittiği bölgede, itfaiyeci olmaya karar verdiğini söyleyen Ayça Demir, 6 Şubat depremine kadar hastanede hemşirelik yapıyordum. İtfaiye sektörüne geçiş yaptım. Daha doğrusu kendimi buldum, diyebilirim. Çünkü buraya ait olduğumu, girdikten sonra anladım. Aslında sağlık sektöründe de aynı işi yapıyoruz. Yani bir cana dokunuyoruz. Ama burada çok çok ayrı bir duygu var. Sadece bir cana dokunmuyorsun insanın malını da kurtarıyorsun. Aslında bütün her şey sende oluyor. Bence sonunda kahraman oluyorsun. O yüzden bu çok önemli bir meslek. Burada olduğum için çok mutluyum. Eskişehir'de de tek kadın müdahaleciydim, 3'üncü grupta yani kendi grubumda. Burada da şu an grupta tekim. Bir kadın istediği her işi yapabilir bence. Önemli olan sadece istemek, sadece sevmek. Her şeyi yapabiliriz ifadelerini kullandı.

'BU KIRMIZI KAMYONA BİNMEK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL'

İtfaiyeciliğin özenerek yapılabilecek bir meslek olmadığını söyleyen Mert Halıcı da Ayça benim hem eşim hem de devrem olur aslında. İşe aynı dönemlerde başladık. Yaklaşık da 1,5 yıldır severek ve aşkla işimizi yapıyoruz. Ailemiz ikimizin birden itfaiyeci olmasına biraz karşı. En azından biriniz sakin dursaydı, en azından birinizi düşünmeseydik gibi tepkiler alıyoruz. Ama biz aynı fikirde değiliz. 5 çocuğumuz olur, 3 çocuğumuz olur, 1 çocuğumuz olur, kesinlikle itfaiyeci olması taraftarıyız. İtfaiyecilik özenilerek yapılacak bir meslek değil bence. Severek ve aşık olarak yapılacak bir meslek. Yani bu kırmızı kamyona binmek her babayiğidin harcı değil ama binen de inmek istemez. Ben kesinlikle mesleğime aşığım ve herkese tavsiye ediyorum. Aslında itfaiyeciliğe herkes fiziksel güç, kuvvet anlamında bakıyor. Ama Ayça'ya baktığım zaman, Ayça benim yarım kilomda ancak öyle işler başarıyor. Bazen olaylarda şahit oluyorum veya Ayça'nın benim eşim olduğunu bilmeden, 'Bursa'da bir kız var. Şöyle bir iş yaptı' diye tepkileri almak beni çok gururlandırıyor. Mesleğime olan aşkım da Ayça'yla daha pekişmiş durumda. Biz artık yaşayacağımız günlere, aylara, yıllara sabırsızlanıyoruz. Yani bu meslekle evliliğimiz nasıl bir boyut alacak, merakla bekliyoruz dedi.

Haber: Esra TÜRKER Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,