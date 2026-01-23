Bursa Belediyeler Birliği'nden 'Su Yönetimi Çalıştayı'

Bursa Belediyeler Birliği'nin, İklim Değişikliği Başkanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ), Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) ve Bursa Mimar Mühendisler Grubu iş birliğinde düzenlediği, 2 gün sürecek olan 'Bursa Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı' başladı.

Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mimar ve Mühendisler Grubu ve DSİ Bölge Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen 'Bursa Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı', eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gürsu Belediye Başkan Mustafa Işık, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, DSİ Bölge Müdürü Kenan Akyürek, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mimarlar Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Yavuz Sarı, eski AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar, meslek odaları üyelerini katılımıyla başladı. İki gün sürecek çalıştay boyunca kentin gelecekteki su güvenliği, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri ve entegre su yönetimi konuları masaya yatırılacak. Akademisyenleri, yerel yönetim temsilcilerini, uzmanları ve sektör temsilcilerini buluşturacak etkinlikte içme suyu yönetimi, su kaynakları projeksiyonları, arıtma sistemleri, yeniden kullanım uygulamaları ile sanayi ve tarımsal su yönetimi başlıkları ele alınacak.

'SU KAYNAKLARI SINIRSIZ DEĞİL'

Küresel eğilimler ile Bursa'nın özgün su sorunlarını birlikte ele alarak kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedeflenen çalıştayın açılışında konuşan Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geleceğin inşasında en önemli etkenlerden birisinin su olacağını hatırlatarak çalıştayın önemini vurguladı. Bursa'nın en önemli özelliklerinin 'yeşil' ve 'su' olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Bugün burada sadece bir toplantı yapmak için değil, geleceğimizi birlikte inşa etmek için bir aradayız. Yarınlarımız, suyun bereketine emanettir. Çünkü su, hayatın ta kendisidir. Bununla birlikte son dönemde yaşanan birçok gelişme, maalesef suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Son yıllarda ülkemizin farklı şehirlerinde yaşanan su kesintileri plansızlık ve öngörüsüzlüğün neye mal olabileceğini hepimize açıkça göstermiştir" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYECİLİK MAZERET GÖSTERMEK DEĞİDİR'

Planlı su kesintilerini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Bugün şehirlerimizde yaşanan su sorunu ve kesintileri sadece yağışla, iklimle, mevsimle açıklanamaz. Asıl sorun planlama yapmamak, alt yapıyı zamanında yenilememek, kaynakları doğru yönetememek ve en önemlisi de geleceği öngörememektir. İklim krizi, kuraklık, artan nüfus, hızlanan sanayileşme ve bilinçsiz tüketim gibi zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak Bursa Belediyeler Birliği Başkanı olarak ifade etmek isterim ki belediyecilik zaten doğal ve küresel olayları mazeret gösterip sorumluluktan kaçmak değildir. Belediyecilik bu tip zorlukları aşmak için projeler geliştirip uygulamaktır" dedi.

'AKILLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM ANLAYIŞI'

Bursa'nın, sanayi ve tarım gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "3,5 milyon hemşehrimiz, bu şehirde üretmekte, çalışmakta, yaşamakta ve hayal kurmaktadır. DSİ tarafından yürütülen projeler sayesinde, Uludağ kaynakları, yeraltı suları, Nilüfer, Doğancı barajları ile şehrimize yılda yaklaşık 245 milyon metreküp su temin edilmektedir. Yapımı tamamlanan Çınarcık Barajı'ndan 145 hektar metre küp, planlanan Aksu Barajı ve Deliçay derivasyonu ile 42 hektar metre küp ilave su kaynağı Bursa'ya kazandırılıyor. Ancak açıkça ifade etmek gerekir ki bu rakamlar bize sadece bugünü kazandırır, bize ve gelecek kuşaklara yarını kazandıracak olan, akıllı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıdır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre iklim değişikliği ve sıcaklıkların yükselmesiyle 2050 yılına kadar ülkemiz su kaynaklarının yüzde 25 azalması, buna karşın artan nüfus oranına bağlı olarak su talebinin yüzde 50 artması öngörülmektedir. Bu bilgiler üzerimize düşen sorumluluğun ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDECEK'

Suyun toplumsal huzurun teminatı olduğunu belirten Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, "Su yönetimi, yalnızca bir çevre meselesi değildir. Son yıllarda ülkemizin şehir yönetiminin kalitesini, gelecek nesillere bakışımızı, yönetme kabiliyetimizi doğrudan gösteren bir başlıktır. Bugün bu salonda tüm kurumlarımızın birlikte ortaya koyduğu bu sinerji, bizim en büyük gücümüzdür. Buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu ve bunun gibi çalışmalarımızla bizim hedefimiz sadece konuşmak değil; ortak akılla, bilimle ve gerçekçi yaklaşımlarla somut sonuçlar üretmektir. Bugün burada yapılacak her sunumun, her tartışmanın, her önerinin, yalnızca Bursa için değil, Türkiye içinde örnek teşkil edecek bir yol haritasına dönüşmesini temenni ediyorum. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçları raflarda bırakmayacağız. Uygulanabilir her öneriyi, kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

'DÜNYA İKLİM KRİZİ İÇERİSİNDE'

Genel ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesiyle su sorununun çözülebileceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise şöyle konuştu:

"Dünya bir iklim krizi içerisinde. Yağış rejimlerindeki değişiklikleri yakından hissettiğimiz bu süreçte, konunun tüm paydaşlarıyla bir arada olduğumuz bu çalıştay ve ortaya çıkacak sonuçlar bizim için son derece kıymetli. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre ağustos ayında bir açıklama yapıldı. Buna göre, 2050 yılındaki dünya sıcaklığına 2025'in temmuz ayında ulaşıldı. Bu, 25 yıl geç kalındığı anlamına geliyor. Bunun birçok etkeni var. Toplantılarda iklim krizi ve bunun getirdiği ya da getireceği afetler konuşuluyor. Özellikle fosil yakıtlardan bir an önce kurtulmanın şart olduğu ve barınma sorunu da gündeme geliyor."

'SANAYİ BİZİM İÇİN BİR GERÇEK, TARIM İSE GÜVENCEDİR'

Su krizinin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, "Bilim insanları, Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerin başında geldiğini de sıklıkla ifade ediyor. Su yönetimini, iklim uyum politikalarının merkezine koyan bir anlayıştayız. Karbon salınımı ve hava kirliliğinin yağışları doğrudan etkilediğini biliyor ve bunun farkındayız. Bu sebeple kent planlamasından altyapıya, yeşil alanlardan sanayi bölgelerine kadar her başlıkta suya duyarlı kent anlayışıyla hareket ediyoruz. Bursa bir üretim ve sanayi kentidir. Sanayi bizim için bir gerçektir, bunu yok sayamayız. Tarım da bizim güvencemizdir. Ancak üretim ile su arasında yeni bir denge kurmak zorundayız. Proses suyunun yeniden kullanımını sağlamak zorundayız. Arıtılmış suyun döngüsel ekonomiye kazandırılmasını mutlaka öngörmeli ve sanayicilerle bir araya gelerek bu konuda onları desteklemeliyiz. Sanayi bölgelerinde ortak çözümleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'MODERN SULAMA TEKNİKLERİ HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Bursa'da suyun kullanım alanlarının oranlarına değinen Mustafa Bozbey, "Suyumuzun yaklaşık yüzde 70'i tarımda, yüzde 15'i sanayide ve yüzde 15'i de konutlarda kullanılıyor. Bu nedenle tarımdaki vahşi sulamayı mutlaka ortadan kaldırmamız gerekiyor. Modern sulama tekniklerini hayata geçirmeliyiz. Bursa gibi yerlerde artık daha fazla suya ihtiyaç duyan ürünlerden, daha az suya ihtiyaç duyan ürünlere dönüşümü sağlamak zorundayız. Elbette yaptığımız ve uyguladığımız yöntemler var, ancak bunlar da yarın yeterli olmayabilir. Dünyada su yönetiminde yeni bir paradigma var, 'al, kullan, at' anlayışı yerine 'geri kazan, yeniden değerlendir' yaklaşımı öne çıkıyor. Bursa'da atık su arıtma tesislerini bu bakış açısıyla ele alıyoruz. Arıtmayı bir yük olarak değil, bir kaynak üretim süreci olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu çalıştaydan çıkacak her fikir ve düşünce, Bursa'mızın suyla ilgili yol haritasına mutlaka katkı sunacaktır" dedi.

'YATIRIMLARIN YÜZDE 90'INI BİZ YAPTIK'

Çalıştayda konuşan eski Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu ise şunları söyledi:

"Evet bir iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Ancak doğru planlama yapılırsa ne Bursa'da ne de Türkiye'de herhangi bir su sorunu yaşanmaz. Yeşil Bursa'daki mevcut su yatırımlarının yüzde 90'ı bizim hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Bursa'da projelerin aksamaması için özel talimatı var. Dağdibi, Kocayayla, Ağlaşan Kayacık, Gözede, Yalıçiftlik, Çınarcık, Altıntaş, Karıncalı, Nilüfer, Boğazköy, Çiçeközü, Gökçesu barajları bizim dönemimizde Bursa'ya kazandırıldı. Bakınız 23 yılda Bursa'ya, 25 adet baraj, 12 adet HES, 54 adet sulama tesisi, 4 adet içme suyu tesisi, 27 adet taşkın önleme tesisi ve 5 adet arazi toplulaştırma projesi olmak üzere toplamda 152 adet tesis kazandırdık. Bu tesislerin yatırım maliyeti ise yaklaşık 76 milyar TL. Ancak bu yatırımlara rağmen Bursa'nın yaşadığı sıkıntılar ortada. Yakın vadede bu sorunu aşmak için Çınarcık Barajı devreye alınmalıdır. Çınarcık Barajı'ndan su alınıp arıtma tesislerine taşınmalı. Bu su da Bursa'ya verilmelidir. Böylece Bursa'nın su sorunu kalmaz."