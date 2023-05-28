Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te engelli ve hasta vatandaşlar oy kullanıyor

Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işlemi sürüyor. Engelli ve hasta vatandaşlar için tekerlekli sandalye ve ambulanslarla ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor.

Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işlemi sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak hastalara oy kullanacakları okula ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

Ambulanslarla okullara taşınan ve sedyelerle sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını rahatlıkla kullandı.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Engelliler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda 20'si ambulans, 100'e yakın araçla önceden başvuru yapan 700'e yakın vatandaşa, ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde oturan 52 yaşındaki doğuştan serebral palsili Şerife Çırak da ekipler tarafından evinden sedyeyle alınıp, ambulansla Kovukçınar Mahallesi'nde bulunan Barbaros Ortaokuluna getirildi. Sedye ile sandık başına taşınan Çırak, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine bırakıldı.

Balıkesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oy verme işlemi sürüyor.

İlçe genelinde okullarda oy kullanma işlemi devam ederken, "8801" numaralı seyyar sandıkta ise oy kullanma işlemi tamamlandı.

Camicedit, Camikebir ve Rızaiye mahallelerinde hasta ve engelli 22 seçmenin bulunduğu seyyar sandıkta, 19 vatandaş oy kullandı. 1 kişi, hakkındaki kısıtlama kararından dolayı oy kullanamazken 2 kişi de hastanede tedavi gördüğü için katılamadı.

Görme engelliler için de hazırlanan özel şablon kullanıldı.

Bilecik'te seyyar sandık uygulaması

Bilecik'te de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

Bilecik İl Seçim Kurulu görevlileri, Ertuğrulgazi, Hürriyet, Beşiktaş ve Cumhuriyet mahallelerinde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, seçmenin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Oyunu kullanan seçmenler, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Bilecik merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 8801 numaralı sandıkta 26 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.