Bursa-Balıkesir Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa-Balıkesir sınırında dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler yangınla mücadeleye devam ederken, bölgede yaşayanlar evlerine döndü. Yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bursa-Balıkesir sınırında dün başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin gece boyunca karadan müdahale ettiği yangın sabah saatleri itibarıyla havadan ve karadan müdahaleye tamamen kontrol altına alındı.

Bu arada Bayıryüzügüney ve Adaören Mahallesi sakinlerinin de evlerine döndüğü öğrenildi.

Yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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