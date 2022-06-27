Bursa Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyeleri, ailelere çağrıda bulundu

Bursa Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyeleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Platfoma bağlı bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü ve Bağımlılık Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneği (İHSANDER) Başkanı Ercan Durak, madde bağımlılığının toplumların geleceğini tehdit eden, genç kuşakları esir alan ulusal bir güvenlik problemi olduğunu söyledi.

Son yıllarda yeni iletişim, ulaşım ve erişim teknolojileriyle beraber çocukların ve gençlerin zararlı olduğu tespit edilen ve bağımlılık yaptığı bilinen maddeleri kullanma oranının arttığını savunan Durak, "Uyuşturucu madde bağımlılığının önlenmesi ve mücadelesinde, en önemli adım toplumun en temel yapıtaşı olan aile kurumunun güçlendirilmesi olacak. Gençlerimizin ve çocuklarımızın spora, sanata ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin toplumu zararlı alışkanlıklardan bilhassa uyuşturucu madde bağımlılığından koruyacağı aşikardır. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korunmaları için ve sağlıklı yaşamak için spora davet ediyoruz." diye konuştu.

Aile Meclisi Derneği (Ailemder) Başkanı Şerafettin Torun da "En güvenli liman ailedir" sloganıyla uyuşturucuyla mücadele konusunda ailelerin büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Platforma bağlı 11 derneğin yöneticileri ve üyelerinin katıldığı basın toplantısı, açıklamaların ardından sona erdi.