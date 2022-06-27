Bursa Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyeleri, ailelere çağrıda bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyeleri, ailelere çağrıda bulundu

AA - Cem Şan - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyeleri, ailelere çağrıda bulundu

Bursa Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyeleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Bursa Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyeleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Platfoma bağlı bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü ve Bağımlılık Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneği (İHSANDER) Başkanı Ercan Durak, madde bağımlılığının toplumların geleceğini tehdit eden, genç kuşakları esir alan ulusal bir güvenlik problemi olduğunu söyledi.

Son yıllarda yeni iletişim, ulaşım ve erişim teknolojileriyle beraber çocukların ve gençlerin zararlı olduğu tespit edilen ve bağımlılık yaptığı bilinen maddeleri kullanma oranının arttığını savunan Durak, "Uyuşturucu madde bağımlılığının önlenmesi ve mücadelesinde, en önemli adım toplumun en temel yapıtaşı olan aile kurumunun güçlendirilmesi olacak. Gençlerimizin ve çocuklarımızın spora, sanata ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin toplumu zararlı alışkanlıklardan bilhassa uyuşturucu madde bağımlılığından koruyacağı aşikardır. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korunmaları için ve sağlıklı yaşamak için spora davet ediyoruz." diye konuştu.

Aile Meclisi Derneği (Ailemder) Başkanı Şerafettin Torun da "En güvenli liman ailedir" sloganıyla uyuşturucuyla mücadele konusunda ailelerin büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Platforma bağlı 11 derneğin yöneticileri ve üyelerinin katıldığı basın toplantısı, açıklamaların ardından sona erdi.

AA / Cem Şan - Güncel

Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title