Bakan Uraloğlu: Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde Bursa-Osmaneli kesiminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanacağını, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya ineceğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "Böylece Bursa-Ankara ve Bursa İstanbul-Arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesiminde devam eden çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, "Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik güzergahta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Üstyapı işlerinde sona yaklaştık. Osmaneli-Bursa arasındaki kesimi bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
