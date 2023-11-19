Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
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Bursa-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bursa- Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İnegöl ile Kestel arasındaki yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Özellikle Ümitalan mevkisinde sürücüleri zorlayan yağış, zaman zaman yoğunlaşıyor.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Güncel