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Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

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Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bursa- Ankara kara yolunun İnegöl kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bursa'nın İnegöl ile Bilecik'in Bozüyük ilçeleri arasında sabah başlayan kar devam ediyor.

Özellikle Mezitler mevkisinde sürücüleri zorlayan yağış, zaman zaman yoğunlaşıyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bu mevkide tuzlama çalışması yapıyor.

İnegöl-Bozüyük güzergahında trafik kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik İnegöl Ankara Güncel Haberler

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