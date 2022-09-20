Devrilen tırın sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Bursa- Ankara kara yolunda seyreden İlhami Sarpkaya idaresindeki 66 AAE 629 plakalı meyve suyu yüklü tır, Mezit 1 mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Tır sürücüsünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Kadir İnci İnegöl Ankara Bursa Güncel Haberler

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